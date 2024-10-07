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Вертолеты и беспилотники: как борются с пожаром в Карагандинской и Павлодарской областях

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Тушение пожара в Карагандинской области
Тушение пожара. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

На границе Карагандинской и Павлодарской областей продолжается борьба с природным пожаром. Ситуация осложнена сильным ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, в настоящее время в ликвидации задействованы 609 человек и 110 единиц техники, 5 беспилотных летательных аппаратов ДЧС и местных исполнительных органов Карагандинской и Павлодарской областей, ДЧС Астаны, в/ч 52859 МЧС, ГНПП "Баянаул", 4 воздушных судна АО "Казавиаспас" и МО РК.

На месте пожара в селе Теректы Карагандинской области и зимовке Желтау Павлодарской области развернуты полевые штабы пожаротушения. Работы по тушению ведутся как наземным, так и воздушным транспортом.

Определено 12 боевых участков. На базе ДЧС областей и Командного центра МЧС действуют оперативные штабы.

Воздушными судами произведено 15 сбросов общим объемом 22 тонны воды. В МЧС показали кадры с места проведения работ.

Напомним, загорание сухой травы произошло 6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. На место выехали силы и средства лесного хозяйства, ДЧС и добровольные противопожарные формирования.

Позже степной пожар перешел границу Павлодарской области - на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка. К месту ЧП вылетели вертолеты АО "Казавиаспас". Предварительная площадь пожара на тот момент составила более 3 000 гектаров.

Во время тушения огня в Каркаралинском районе Карагандинской области погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2170999-vertolety-i-bespilotniki-kak-boryutsya-s-pozharom-v-karagandinskoy-i-pavlodarskoy-oblastyah/

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