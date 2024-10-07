Пожар в Карагандинской и Павлодарской областях: площадь выросла вдвое

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил о локализации крупного степного пожара, площадь которого ориентировочно составила около 6 тыс. га, передает NUR.KZ со ссылкой на главу региона.

По информации официального Telegram-канала акима Павлодарской области, вчера Асаин Байханов в срочном порядке выехал в Баянаульский район.

На месте ликвидации очагов пожара аким Павлодарской области провел заседание регионального оперативного штаба.

Асаин Байханов в штабе. Фото: t.me/AsaiynBaikhan

На борьбу со стихией стянуты все необходимые силы: работают 310 человек, 51 единица спецтехники, 2 вертолета, 3 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

"В настоящее время пожар локализован, ликвидация огня продолжается. Жертв и пострадавших на территории региона нет", - сообщил Асаин Байханов.

По словам акима Павлодарской области, одна из основных причин подобных пожаров - неисправные искрогасители на технике, используемой во время сенокоса.

"Прошу все фермерские хозяйства произвести профилактический осмотр используемой техники, которая должна в обязательном порядке иметь исправный искрогаситель, а также своевременно производить опашку вокруг своих хозяйств и домов, особенно мест, где хранятся запасы сена", - обратился к павлодарцам глава региона.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Позже огонь перешел на территорию Павлодарской области.

На непокрытой лесом территории Баянаульского государственного национального природного парка тушение осложнялось порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем.

Предварительная площадь пожара изначально составляла более 3 000 гектаров.

Жителей близлежащего села Желтау эвакуировали в безопасное место. Сегодня утром стало известно, что угроза с данного населенного пункта снята. В МЧС показали, как борются с огнем на территории двух регионов страны.