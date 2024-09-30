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Автомобиль вспыхнул в Шымкенте

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Тушат автомобиль в Шымкенте
Спасатель тушит горящий автомобиль. Фото: t.me/МЧС РК

Легковой автомобиль загорелся сегодня на открытой территории в Каратауском районе города Шымкент, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Telegram-канале министерства сообщается, что пожар в легковушке был ликвидирован силами МЧС

"Инцидент произошел сегодня на открытой территории в Каратауском районе, города Шымкент. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

МЧС также обратилось к жителям страны с просьбой - в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звонить по номеру 112.

Недавно в Астане на левобережье загорелся автомобиль. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание.Также в Астане загорелся автомобиль, в салоне которого находились трое детей. Очевидец происшествия успел вытащить детей из машины.

Ранее в Караганде загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Причиной пожара стало короткое замыкание. Также в начале сентября в паркинге многоэтажки в Алматы сгорели две иномарки. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Мы также писали, что в одном из автосервисов Алматы произошел пожар, три автомобиля в результате сгорели. До этого Актау на дороге загорелся автомобиль. В результате ЧП пострадала женщина - она получила ожоги.

В начале июня на БАКАД в Алматинской области загорелся автомобиль. Инцидент обошелся без погибших и пострадавших, но авто сгорело полностью.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167774-avtomobil-vspyhnul-v-shymkente/

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