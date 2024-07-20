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Автомобиль загорелся на парковке в Астане (видео)

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Автомобиль загорелся в Астане
Автомобиль загорелся в Астане. Кадр из видео: МЧС РК

В Астане загорелся автомобиль, в салоне которого находились трое детей. Очевидец происшествия успел вытащить детей из машины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, очевидец происшествия находился рядом с автомобилем, и при возгорании авто вытащил детей из салона.

Силами МЧС пожар ликвидирован за 13 минут с момента вызова, сообщают спасатели. Пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали, что 8 июля в Актау на дороге загорелся автомобиль. В результате ЧП пострадала женщина - она получила ожоги.

Также ранее в Мангистауской области загорелся грузовик, перевозивший нефть. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра. В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу. "

Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2137206-avtomobil-zagorelsya-na-parkovke-v-astane-video/

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