Две иномарки сгорели в паркинге многоэтажки в Алматы (видео)

Сегодня ночью в паркинге одного из жилых домов в Алматы произошел пожар - сгорели два автомобиля. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

О произошедшем сообщается в Telegram-канале Департамента по ЧС города Алматы.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 3 сентября после полуночи: в паркинге 18-этажного жилого дома, расположенного по улице Брусиловского, загорелись две машины - BMW и Hyundai Accent.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

"По пострадавшим информация не поступала. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

Между тем в соцсетях появились кадры с места пожара, на которых видно, что один из автомобилей буквально объяло пламя.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, что в одном из автосервисов Алматы произошел пожар, три автомобиля в результате сгорели.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.