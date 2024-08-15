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Автомобиль загорелся на левобережье Астаны

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Горит автомобиль
Горит автомобиль. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Астане на пересечении шоссе Коргалжин и проспекта Туран загорелся автомобиль. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Пожарные потушили горящий автомобиль в Астане, сообщает пресс-служба МЧС РК в Telegram-канале.

"На пересечении Шоссе Коргалжин и проспекта Туран произошло возгорание легкового автомобиля. Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

МЧС просит казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.

В конце июля в Астане загорелся автомобиль, в салоне которого находились трое детей. Очевидец происшествия успел вытащить детей из машины.

В Актау на дороге загорелся автомобиль. В результате ЧП пострадала женщина - она получила ожоги.

В начале июня на БАКАД в Алматинской области загорелся автомобиль. Инцидент обошелся без погибших и пострадавших, но авто сгорело полностью.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2149491-avtomobil-zagorelsya-na-levoberezhe-astany-video/

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