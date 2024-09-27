До 40 тонн битума под землей: сложный пожар тушили в Павлодарской области
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В Павлодарской области огнеборцы потушили горение битумной ямы, в которой под землей находилось от 20 до 40 тонн продукта, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, возгорание произошло 26 сентября на территории одного из ТОО в селе Иртышск Павлодарской области. Сообщение о пожаре поступило днем, в 14.26.
Загорелась верхняя пристройка (насосная), а также горел битум в специальной емкости площадью 200 квадратных метров.
"Сложность тушения состояла в том, что данная конструкция глубиной около четырех метров, в которой было, предположительно, от 20 до 40 тонн битума, находится под землей", - пояснили в ДЧС Павлодарской области.
Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников пожар своевременно локализован. Для тушения привлекались средства ПЧ №9 - девять человек и две единицы техники.
Сегодня ранним утром в Алатауском районе Алматы случился пожар - там загорелись торговые бутики. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
Также стало известно, что пожар произошел в одном из жилых комплексов в Астане. Там загорелся кабель со второго по шестой этажи здания. Из-за произошедшего спасатели провели эвакуацию жильцов.
А в Экибастазе пожарные тушили загоревшийся легковой автомобиль. Вспыхнуло и разлившееся из машины топливо. Обошлось без пострадавших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2166951-do-40-tonn-bituma-pod-zemley-slozhnyy-pozhar-tushili-v-pavlodarskoy-oblasti/
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