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Топливо разлилось из бака горящего автомобиля в Экибастузе

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Автомобиль загорелся в Экибастузе
Тушение автомобиля. Фото: t.me/qr_tjm/

В Павлодарской области пожарные в очередной раз тушили загоревшийся легковой автомобиль. Вспыхнуло и разлившееся из машины топливо, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Экибастузе вблизи улицы Торайгырова произошло загорание легкого автомобиля с последующим розливом ГСМ из бака.

"Огнеборцам удалось ликвидировать пожар, без пострадавших", - отметили в МЧС.

Ранее стало известно, что в Алмалинском районе Алматы на улице Толе би загорелся легковой автомобиль. Прибывшие на место пожарные потушили его за 14 минут.

Что делать, если загорелся автомобиль

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", - отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - уточнили в ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2166660-toplivo-razlilos-iz-baka-goryashchego-avtomobilya-v-ekibastuze/

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