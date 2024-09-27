Жителей ЖК в Астане эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в одном из жилых комплексов в Астане - из-за произошедшего спасатели провели эвакуацию жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Возгорание произошло в электрощитовой в одном из жилых комплексов по улице Бухар Жырау Есильского района - загорелся кабель с 2 по 6 этаж здания.

Пожар локализован на предварительной площади 20 погонных метров.

Спасатели приступили к эвакуации жителей. Информация по пострадавшим не поступала.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.