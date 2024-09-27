Жителей ЖК в Астане эвакуировали из-за пожара
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Пожар произошел в одном из жилых комплексов в Астане - из-за произошедшего спасатели провели эвакуацию жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Возгорание произошло в электрощитовой в одном из жилых комплексов по улице Бухар Жырау Есильского района - загорелся кабель с 2 по 6 этаж здания.
Пожар локализован на предварительной площади 20 погонных метров.
Спасатели приступили к эвакуации жителей. Информация по пострадавшим не поступала.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2166943-zhiteley-zhk-v-astane-evakuirovali-iz-za-pozhara-video/
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