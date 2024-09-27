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Бутики горели в Алматы ранним утром

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Пожарная машина
Пожарная машина. Фото: t.me/qr_tjm

В пятницу, 27 сентября, ранним утром в Алматы случился пожар - в Алатауском районе загорелись торговые бутики, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает министерство по ЧС в своем Telegram-канале, пожар случился в микрорайоне Алгабас.

Общая площадь возгорания – 70 квадратных метров.

"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар на предварительной площади 70 квадратных метров ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Спасатели обратились к казахстанским предпринимателям с призывом соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, накануне пожар случился в тандырной в Астане. ЧП также обошлось без жертв и пострадавших.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2166624-butiki-goreli-v-almaty-rannim-utrom/

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