Бутики горели в Алматы ранним утром
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В пятницу, 27 сентября, ранним утром в Алматы случился пожар - в Алатауском районе загорелись торговые бутики, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщает министерство по ЧС в своем Telegram-канале, пожар случился в микрорайоне Алгабас.
Общая площадь возгорания – 70 квадратных метров.
"Благодаря слаженным действиям спасателей пожар на предварительной площади 70 квадратных метров ликвидирован. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Спасатели обратились к казахстанским предпринимателям с призывом соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, накануне пожар случился в тандырной в Астане. ЧП также обошлось без жертв и пострадавших.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2166624-butiki-goreli-v-almaty-rannim-utrom/
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