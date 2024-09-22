Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Более 50 человек погибли в результате взрыва на шахте в Иране

Опубликовано:

Рабочие в шахте
Шахта. Иллюстративное фото: andresr / Getty Images

Как минимум 51 человек погиб от взрыва метана на угольной шахте на востоке Ирана. Десятки других горняков пытаются найти и освободить, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

По данным местных СМИ, взрыв случился примерно в 21:00 21 сентября на шахте на востоке Ирана, в провинции Южный Хорасан. Во время происшествия внутри находились 69 человек. По последним данным, как минимум 51 человек погиб.

17 пострадавших доставили в больницу. Сообщается, что операцию по спасению затрудняет большое скопление метана внутри шахты.

Ранее на шахте обогатительной фабрики в Актюбинской медной компании погиб рабочий. Сообщалось о начале расследования.

В конце августа стало известно, что на Иртышской шахте в Восточно-Казахстанской области погибли четыре человека. По предварительной информации, они отравились газом. Один человек попал в больницу. Позже в Минтруда сообщили, что была создана комиссия по проведению специального расследования произошедшего. Также в ведомстве опубликовали список погибших.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2164437-bolee-50-chelovek-pogibli-v-rezultate-vzryva-v-shahte-v-irane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie