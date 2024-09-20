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Рабочий погиб на шахте в Актюбинской области

Опубликовано:

Свет в шахте
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

ЧП произошло на обогатительной фабрике Актюбинской медной компании – здесь на шахте погиб рабочий. Ведется расследование, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, все произошло в Хромтауском районе.

По официальным данным, во время работ на дробильщика шахты обвалилась руда. 32-летний мужчина погиб на месте. Сейчас на месте работает комиссия. В ее состав вошли специалисты управления по инспекции труда и представители самой Актюбинской медной компании.

Работодатель заверил, что семье погибшего будет оказана материальная помощь

"Результаты специального расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью со смертельным исходом, оформляются актом специального расследования, где будет определена степень вины работодателя и работника", – сообщил государственный инспектор управления по инспекции труда Актюбинской области Асхат Жумалы.

Источник: КТК

Напомним, в конце августа стало известно, что на Иртышской шахте в Восточно-Казахстанской области погибли четыре человека. По предварительной информации, они отравились газом. Один человек попал в больницу.

Позже в Минтруда сообщили, что была создана комиссия по проведению специального расследования произошедшего. Также в ведомстве опубликовали список погибших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2164180-rabochiy-pogib-na-shahte-v-aktyubinskoy-oblasti/

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