Рабочий погиб на шахте в Актюбинской области
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ЧП произошло на обогатительной фабрике Актюбинской медной компании – здесь на шахте погиб рабочий. Ведется расследование, передает сайт телеканала КТК.
Как сообщает телеканал, все произошло в Хромтауском районе.
По официальным данным, во время работ на дробильщика шахты обвалилась руда. 32-летний мужчина погиб на месте. Сейчас на месте работает комиссия. В ее состав вошли специалисты управления по инспекции труда и представители самой Актюбинской медной компании.
Работодатель заверил, что семье погибшего будет оказана материальная помощь
"Результаты специального расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью со смертельным исходом, оформляются актом специального расследования, где будет определена степень вины работодателя и работника", – сообщил государственный инспектор управления по инспекции труда Актюбинской области Асхат Жумалы.
Источник: КТК
Напомним, в конце августа стало известно, что на Иртышской шахте в Восточно-Казахстанской области погибли четыре человека. По предварительной информации, они отравились газом. Один человек попал в больницу.
Позже в Минтруда сообщили, что была создана комиссия по проведению специального расследования произошедшего. Также в ведомстве опубликовали список погибших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2164180-rabochiy-pogib-na-shahte-v-aktyubinskoy-oblasti/