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Четыре человека погибли на шахте в ВКО: создана спецкомиссия для расследования

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Каска лежит на трубах
Каска. Иллюстративное фото: dannyfroese / Getty Images

Министерством труда и социальной защиты населения была создана комиссия по проведению специального расследования произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Комиссию возглавил главный государственный инспектор труда Восточно-Казахстанской области Батырбек Кизатов, в ее состав вошли представители территориальных департаментов Комитета промышленной безопасности МЧС РК и Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, работодателей и работников.

"Коллектив МТСЗН приносит искренние соболезнования родным и близким погибших", - заявили в Минтруда.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел 31 августа - в 16:25 в поселке Алтайский Восточно-Казахстанской области, в шахте "Иртышская" Иртышского рудника ТОО "Востокцветмет" при пересменке были обнаружены тела четверых работников с признаками отравления неизвестным веществом.

Опубликован список погибших.

Двое - работники ТОО "Востокцветмет":

  • проходчик Бакытов А.Б., 1984 г.р.;
  • проходчик Кенесбаев А.Б., 1989 г.р.

Двое - работники подрядной организации ТОО "Шахтстрой Инжиниринг":

  • проходчик Жайргазин А.Т., 1978 г.р;
  • проходчик Кусаинов А.К., 1983 г.р.

Еще один работник ТОО "Востокцветмет", проходчик Камбаров госпитализирован в больницу, добавили в ведомстве.

Комиссией будут установлены причины несчастного случая, пообещали в Минтруда.

Напомним, накануне стало известно о том, что на Иртышской шахте в Восточно-Казахстанской области погибли четыре человека. По предварительной информации, они отравились газом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2155647-chetyre-cheloveka-pogibli-na-shahte-v-vko-sozdana-speckomissiya-dlya-rassledovaniya/

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