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Четыре человека погибли на шахте в ВКО

Опубликовано:

Шахта
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

На Иртышской шахте в Восточно-Казахстанской области погибли четыре человека. По предварительной информации, они отравились газом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на KAZ Minerals.

"31 августа около 17 часов 30 минут в Иртышской шахте были обнаружены без признаков жизни четыре человека - двое работников Иртышской шахты и двое работников подрядной организации. Предварительная причина несчастного случая - отравление газом.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая", - говорится в сообщении.

По информации, предоставленной самой компанией, KAZ Minerals Limited ведет операционную деятельность на медном руднике Актогай и Орловском руднике и одноименной обогатительной фабрике в области Абай и на руднике Бозшаколь в Павлодарской области, двух подземных рудниках и соответствующей обогатительной фабрике в Восточно-Казахстанской области и медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане.

В KAZ Minerals работают около 14 тыс. человек в Казахстане и Кыргызстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155569-chetyre-gornyaka-pogibli-na-shahte-v-vko/

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