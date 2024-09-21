В Караганде дикий беркут охотился на кур

В Караганде в районе Центральной обогатительной фабрики "Сабурханская" обнаружили беркута, который охотился на кур. Спасатели поймали птицу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Карагандинской области, пернатого хищника передали в зоопарк города, где ему окажут необходимую помощь.

Спасатели действовали быстро и слаженно. Теперь беркута ждут условия, соответствующие его природным потребностям, отмечается в публикации.

Напомним, ранее в сентябре спасатели уже выезжали на необычный вызов в Караганде. Летучая мышь залетела в дом горожанки и не смогла самостоятельно вылететь. Спасатели, прибывшие на вызов обеспокоенной хозяйки, осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя.

20 сентября в столице на одной из детских площадок обнаружили большое скопление ос, угрожавших безопасности детей. Выехавшие на место спасатели устранили насекомых. Ранее в августе жители Астаны тоже были вынуждены обратиться за помощью: на стене жилого дома осы свили огромное гнездо. Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв на место происшествия, ликвидировали насекомых.

Также в августе жители сразу двух городов Казахстана - Астаны и Шымкента - в один день обратились за помощью спасателей в связи с обнаруженными змеями в домах. А в мае Кызылординские спасатели поймали змею длиной около метра, которая заползла во двор социального учреждения.