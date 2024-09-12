Помощь спасателей понадобилась карагандинке из-за летучей мыши

На необычный вызов выезжали спасатели Караганды минувшей ночью – летучая мышь залетела в дом горожанки и не смогла самостоятельно вылететь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, инцидент произошел в микрорайоне Таугуль – в квартиру на шестом этаже многоквартирного жилого дома залетела летучая мышь, которая не могла самостоятельно найти выход.

"Спасатели, прибывшие на вызов обеспокоенной хозяйки, осторожно поймали и выпустили на волю незваного гостя", – говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, если в Ваш дом залетела летучая мышь, то:

избегайте прямого контакта с ней; уведите детей и домашних питомцев в другое помещение; аккуратно поймайте ее защищенной от укусов рукой и выпустите на волю.

Напомним, ранее в области Жетісу девушка вызвала спасателей, потому что не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца. Прибывшие сотрудники МЧС освободили палец девушки с помощью специального инструмента.

Ранее сообщалось о случае в Кызылорде, где мужчине пришлось вызвать спасателей, чтобы те помогли ему снять шлем с головы. Как оказалось, мужчина просто хотел сделать эффектное фото, но голова застряла в железном шлеме.