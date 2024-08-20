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Змеи в жилых домах напугали людей в Астане и Шымкенте (видео)

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Спасатели извлекли змею
Спасатели извлекли змею. Кадр из видео: t.me/МЧС РК

Жители сразу двух городов Казахстана сегодня обратились за помощью спасателей в связи с обнаруженными змеями в домах, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сообщается, что первый инцидент произошел в Астане. Жители одного из жилых комплексов столкнулись с неожиданной и опасной находкой - змеей. Второй случай произошел уже в Енбекшинском районе города Шымкент.

"Спасатели оперативно прибыв на место, поместили змеи в бутылки и отвезли в безопасное место, чтобы исключить угрозу для жителей. В обеих случаях пострадавших нет.

При обнаружении змеи необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей", - сообщили в МЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2151252-zmei-v-zhilyh-domah-napugali-lyudey-v-astane-i-shymkente-video/

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