Осиный улей обнаружили на детской площадке в Астане

В столице на одной из детских площадок обнаружили большое скопление ос. Выехавшие на место спасатели устранили насекомых, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сотрудники оперативно-спасательного отряда, прибыв на место происшествия, провели все необходимые работы по ликвидации.

В публикации видно, как сотрудники в спецэкипировке проводят обработку территории.

Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей опасность была устранена и дети могут вновь безопасно играть на площадке, сообщает ведомство.

Напомним, также в августе жители Астаны были вынуждены обратиться за помощью к спасателям: на стене жилого дома осы свили огромное гнездо. Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв на место происшествия, ликвидировали насекомых.

Добавим, в природе осы уничтожают насекомых-вредителей, но для человека и теплокровных животных их укусы очень опасны. Поэтому борьба с осами становится важной задачей. Ранее мы писали о способах избавления от этих опасных насекомых.