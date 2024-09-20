Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Осиный улей обнаружили на детской площадке в Астане

Опубликовано:

Спасатель убирает осиный улей
Спасатель убирает осиный улей. Фото: МЧС РК

В столице на одной из детских площадок обнаружили большое скопление ос. Выехавшие на место спасатели устранили насекомых, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сотрудники оперативно-спасательного отряда, прибыв на место происшествия, провели все необходимые работы по ликвидации.

В публикации видно, как сотрудники в спецэкипировке проводят обработку территории.

Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей опасность была устранена и дети могут вновь безопасно играть на площадке, сообщает ведомство.

Напомним, также в августе жители Астаны были вынуждены обратиться за помощью к спасателям: на стене жилого дома осы свили огромное гнездо. Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв на место происшествия, ликвидировали насекомых.

Добавим, в природе осы уничтожают насекомых-вредителей, но для человека и теплокровных животных их укусы очень опасны. Поэтому борьба с осами становится важной задачей. Ранее мы писали о способах избавления от этих опасных насекомых.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164095-osinyy-uley-obnaruzhili-na-detskoy-ploshchadke-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie