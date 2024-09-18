Пожар вспыхнул на территории рынка в Алматы (видео)

В Алматы на территории рынка в Жетысуском районе огнеборцы ликвидируют пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС города.

"18 сентября в 13:28 силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют загорание, возникшее в кофейне с переходом на близстоящее складское помещение по Бокейханова, 506/1. Введены стволы на тушение, а также на защиту пристроенных складских помещений. В 13:50 достигнута локализация.

Препятствия пожарной технике создавали заставленные частные автомобили, направлены эвакуаторы, также для обеспечения правопорядка и оцепления сотрудники Департамента полиции", - говорится в сообщении ДЧС.

Отмечается, что со складских помещений эвакуированы товарно-материальные ценности, угроза распространения огня снята.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в районе рынка "Алтын Орда" - горела кровля нефункционирующего помещения с переходом на здание ломбарда. Пожар удалось потушить в течение 15 минут, пострадавших нет.

16 июля стало известно, что в Алатауском районе Алматы в районе барахолки горит двухэтажный склад с люстрами. Из-за позднего сообщения пожар принял развившуюся форму, его тушение осложнилось большой горючей загрузкой склада. Для борьбы с огнем задействовали вертолет "Казавиаспаса". Пожар локализовали в 18:38.

Позже в пресс-службе департамента по ЧС Алматы назвали предварительные версии крупного пожара, который разразился сегодня днем в районе барахолки. Одна из них - гроза.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.