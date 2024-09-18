Пожар вспыхнул на территории рынка в Алматы (видео)
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В Алматы на территории рынка в Жетысуском районе огнеборцы ликвидируют пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС города.
"18 сентября в 13:28 силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют загорание, возникшее в кофейне с переходом на близстоящее складское помещение по Бокейханова, 506/1. Введены стволы на тушение, а также на защиту пристроенных складских помещений. В 13:50 достигнута локализация.
Препятствия пожарной технике создавали заставленные частные автомобили, направлены эвакуаторы, также для обеспечения правопорядка и оцепления сотрудники Департамента полиции", - говорится в сообщении ДЧС.
Отмечается, что со складских помещений эвакуированы товарно-материальные ценности, угроза распространения огня снята.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в районе рынка "Алтын Орда" - горела кровля нефункционирующего помещения с переходом на здание ломбарда. Пожар удалось потушить в течение 15 минут, пострадавших нет.
16 июля стало известно, что в Алатауском районе Алматы в районе барахолки горит двухэтажный склад с люстрами. Из-за позднего сообщения пожар принял развившуюся форму, его тушение осложнилось большой горючей загрузкой склада. Для борьбы с огнем задействовали вертолет "Казавиаспаса". Пожар локализовали в 18:38.
Позже в пресс-службе департамента по ЧС Алматы назвали предварительные версии крупного пожара, который разразился сегодня днем в районе барахолки. Одна из них - гроза.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2162890-pozhar-vspyhnul-na-territorii-rynka-v-almaty/