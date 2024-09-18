Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пожар вспыхнул на территории рынка в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожар на рынке в Алматы
Пожар на рынке в Алматы. Кадр из видео: t.me/almatynews_kaz

В Алматы на территории рынка в Жетысуском районе огнеборцы ликвидируют пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС города.

"18 сентября в 13:28 силы и средства ДЧС Алматы ликвидируют загорание, возникшее в кофейне с переходом на близстоящее складское помещение по Бокейханова, 506/1. Введены стволы на тушение, а также на защиту пристроенных складских помещений. В 13:50 достигнута локализация.

Препятствия пожарной технике создавали заставленные частные автомобили, направлены эвакуаторы, также для обеспечения правопорядка и оцепления сотрудники Департамента полиции", - говорится в сообщении ДЧС.

Отмечается, что со складских помещений эвакуированы товарно-материальные ценности, угроза распространения огня снята.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в районе рынка "Алтын Орда" - горела кровля нефункционирующего помещения с переходом на здание ломбарда. Пожар удалось потушить в течение 15 минут, пострадавших нет.

16 июля стало известно, что в Алатауском районе Алматы в районе барахолки горит двухэтажный склад с люстрами. Из-за позднего сообщения пожар принял развившуюся форму, его тушение осложнилось большой горючей загрузкой склада. Для борьбы с огнем задействовали вертолет "Казавиаспаса". Пожар локализовали в 18:38.

Позже в пресс-службе департамента по ЧС Алматы назвали предварительные версии крупного пожара, который разразился сегодня днем в районе барахолки. Одна из них - гроза.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2162890-pozhar-vspyhnul-na-territorii-rynka-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie