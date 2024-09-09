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Пожар вспыхнул в районе рынка "Алтын Орда" (видео)

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Пожар в Алматы
Пожар в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Алматы горела кровля нефункционирующего помещения с переходом на здание ломбарда. Пожар удалось потушить в течение 15 минут, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

"9 сентября в 09:20 в Наурызбайском районе, Ташкентский тракт, 17/1 произошло горение кровли нефункционирующего помещения с переходом на кровлю одноэтажного ломбарда на площади 100 квадратных метров. Эвакуирован газовый баллон (50 литров).

В 09:48 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.

Ранее в Ауэзовском районе Алматы произошло загорание частного жилого дома. К счастью, пострадавших удалось избежать.

На днях в паркинге 18-этажного жилого дома, расположенного по улице Брусиловского в Алматы, загорелись две машины - BMW и Hyundai Accent. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. По пострадавшим информация не поступала. Причина ЧП устанавливается.

Также на прошлой неделе столичные огнеборцы при пожаре в одном из общежитий эвакуировали двух человек - возгорание случилось в котельной.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2158954-pozhar-vspyhnul-v-rayone-rynka-altyn-orda-video/

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