Крупный пожар разгорелся в районе барахолки в Алматы (видео)

В Алатауском районе Алматы в районе барахолки горит двухэтажный склад с люстрами. На место выехали пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент по ЧС.

Как рассказали в ДЧС, пожарные ликвидируют загорание в двухэтажном складе с люстрами. Объект расположен в Алатауском районе Алматы по адресу: Северное кольцо, 78/1.

В департаменте отметили, что пожар принял развившуюся форму из-за позднего сообщения, его тушение осложняется большой горючей загрузкой склада.

Развернута работа оперативного штаба, создано несколько участков тушения огня. Место ЧП оцепили.

Пожар локализовали в 18:38. В тушении была задействована авиация МЧС.

Видео, снятое очевидцами, опубликовали в Telegram-канале КрисПи Алматы.

Кадрами пожара поделились в Telegram-канале МЧС. Там же показали кадры тушения огня вертолетом Казавиаспаса.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.