Крупный пожар разгорелся в районе барахолки в Алматы (видео)
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В Алатауском районе Алматы в районе барахолки горит двухэтажный склад с люстрами. На место выехали пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент по ЧС.
Как рассказали в ДЧС, пожарные ликвидируют загорание в двухэтажном складе с люстрами. Объект расположен в Алатауском районе Алматы по адресу: Северное кольцо, 78/1.
В департаменте отметили, что пожар принял развившуюся форму из-за позднего сообщения, его тушение осложняется большой горючей загрузкой склада.
Развернута работа оперативного штаба, создано несколько участков тушения огня. Место ЧП оцепили.
Пожар локализовали в 18:38. В тушении была задействована авиация МЧС.
Видео, снятое очевидцами, опубликовали в Telegram-канале КрисПи Алматы.
Кадрами пожара поделились в Telegram-канале МЧС. Там же показали кадры тушения огня вертолетом Казавиаспаса.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2135025-sklad-s-lyustrami-zagorelsya-v-almaty/