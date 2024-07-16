Крупный пожар в районе барахолки в Алматы: причиной могла стать гроза
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В пресс-службе департамента по ЧС Алматы назвали предварительные версии крупного пожара, который разразился сегодня днем в районе барахолки. Его тушат несколько часов, передает NUR.KZ.
В Алматы загорелся двухэтажный склад с люстрами в Алатауском районе Алматы по адресу: Северное кольцо, 78/1. Из-за позднего сообщения пожар принял развившуюся форму, его тушение осложнилось большой горючей загрузкой склада.
Для борьбы с огнем задействовали вертолет "Казавиаспаса". Пожар локализовали в 18:38.
В ДЧС сообщили, что рассматриваются несколько версий произошедшего.
"Рассматриваются несколько версий возникновения пожара, в том числе и грозовой разряд", - гласит сообщение.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2135097-krupnyy-pozhar-v-rayone-baraholki-v-almaty-nazvany-versii-chp/