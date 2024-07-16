Крупный пожар в районе барахолки в Алматы: причиной могла стать гроза

В пресс-службе департамента по ЧС Алматы назвали предварительные версии крупного пожара, который разразился сегодня днем в районе барахолки. Его тушат несколько часов, передает NUR.KZ.

В Алматы загорелся двухэтажный склад с люстрами в Алатауском районе Алматы по адресу: Северное кольцо, 78/1. Из-за позднего сообщения пожар принял развившуюся форму, его тушение осложнилось большой горючей загрузкой склада.

Для борьбы с огнем задействовали вертолет "Казавиаспаса". Пожар локализовали в 18:38.

В ДЧС сообщили, что рассматриваются несколько версий произошедшего.

"Рассматриваются несколько версий возникновения пожара, в том числе и грозовой разряд", - гласит сообщение.

Пожарный. Фото: t.me/qr_tjm

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.