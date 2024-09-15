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40 человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара в Атырау

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Спасатели Атырау
Пожар в квартире в Атырау. Фото: instagram/atyrau_tjd

В Атырау при пожаре в многоэтажном доме эвакуировано 40 человек, десять из которых - дети. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Атырау при пожаре эвакуировано 40 человек, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"В девятиэтажном доме по ул. И.Тайманова в квартире на седьмом этаже произошло горение домашних вещей и мебели. Силами ДЧС пожар ликвидирован в максимально сжатые сроки на площади 12 квадратных метров, без распространения в другие помещения квартиры.

Также по лестничному маршу было эвакуировано 40 человек, 10 из которых дети. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Ранее при пожаре в частном доме в Жетысуском районе Алматы погиб ребенок 2023 года рождения. Он скончался до приезда пожарных.

Также сообщалось, что пожар произошел в многоквартирном доме в Акмолинской области - спасатели эвакуировали 19 человек.

На днях в Караганде в гараже частного дома случился взрыв газа. В результате пострадали три человека, двое из них в реанимации.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2161549-40-chelovek-evakuirovali-iz-mnogoetazhki-vo-vremya-pozhara-v-atyrau/

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