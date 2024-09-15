40 человек эвакуировали из многоэтажки во время пожара в Атырау

В Атырау при пожаре в многоэтажном доме эвакуировано 40 человек, десять из которых - дети. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Атырау при пожаре эвакуировано 40 человек, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"В девятиэтажном доме по ул. И.Тайманова в квартире на седьмом этаже произошло горение домашних вещей и мебели. Силами ДЧС пожар ликвидирован в максимально сжатые сроки на площади 12 квадратных метров, без распространения в другие помещения квартиры.

Также по лестничному маршу было эвакуировано 40 человек, 10 из которых дети. Пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Ранее при пожаре в частном доме в Жетысуском районе Алматы погиб ребенок 2023 года рождения. Он скончался до приезда пожарных.

Также сообщалось, что пожар произошел в многоквартирном доме в Акмолинской области - спасатели эвакуировали 19 человек.

На днях в Караганде в гараже частного дома случился взрыв газа. В результате пострадали три человека, двое из них в реанимации.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.