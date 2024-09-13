Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хлопок газа случился в Караганде: два человека попали в реанимацию

Опубликовано:

Газовый баллон
Баллон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 13 сентября, после обеда в гараже частного дома в Караганде случился хлопок газа. В результате пострадали три человека, двое из них в реанимации, передает eKaraganda.kz.

О произошедшем изданию сообщили в городском акимате.

По данным ведомства, в 14:37 по улице Природная произошел хлопок газа во время заправки газового оборудования.

Отмечается, что жильцы дома для заправки газгольдера вызвали газовую службу, но что-то пошло не так. Что именно – пока неизвестно. В отделе жилищной инспекции города прокомментировали произошедшее.

"При наполнении газового оборудования в гараже частного дома произошел хлопок газовоздушной смеси. По информации ДЧС, газовое оборудование было установлено относительно недавно", — сообщил руководитель отдела жилищной инспекции Тамерлан Абылкасымов.

В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП.

"Двое пациентов госпитализированы в реанимацию, состояние тяжелое. Третий пациент госпитализирован в отделение комбустиологии, состояние средней степени тяжести", — проинформировали в пресс-службе.

Напомним, накануне в Карагандинской области на газовой заправке близ Балхаша прогремел взрыв – взорвалась газовоздушная смесь в автомобиле. ЧП обошлось без пострадавших.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2161242-hlopok-gaza-sluchilsya-v-karagande-dva-cheloveka-popali-v-reanimaciyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie