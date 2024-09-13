Хлопок газа случился в Караганде: два человека попали в реанимацию

В пятницу, 13 сентября, после обеда в гараже частного дома в Караганде случился хлопок газа. В результате пострадали три человека, двое из них в реанимации, передает eKaraganda.kz.

О произошедшем изданию сообщили в городском акимате.

По данным ведомства, в 14:37 по улице Природная произошел хлопок газа во время заправки газового оборудования.

Отмечается, что жильцы дома для заправки газгольдера вызвали газовую службу, но что-то пошло не так. Что именно – пока неизвестно. В отделе жилищной инспекции города прокомментировали произошедшее.

"При наполнении газового оборудования в гараже частного дома произошел хлопок газовоздушной смеси. По информации ДЧС, газовое оборудование было установлено относительно недавно", — сообщил руководитель отдела жилищной инспекции Тамерлан Абылкасымов.

В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП.

"Двое пациентов госпитализированы в реанимацию, состояние тяжелое. Третий пациент госпитализирован в отделение комбустиологии, состояние средней степени тяжести", — проинформировали в пресс-службе.

Напомним, накануне в Карагандинской области на газовой заправке близ Балхаша прогремел взрыв – взорвалась газовоздушная смесь в автомобиле. ЧП обошлось без пострадавших.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.