Хлопок газа случился в Караганде: два человека попали в реанимацию
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В пятницу, 13 сентября, после обеда в гараже частного дома в Караганде случился хлопок газа. В результате пострадали три человека, двое из них в реанимации, передает eKaraganda.kz.
О произошедшем изданию сообщили в городском акимате.
По данным ведомства, в 14:37 по улице Природная произошел хлопок газа во время заправки газового оборудования.
Отмечается, что жильцы дома для заправки газгольдера вызвали газовую службу, но что-то пошло не так. Что именно – пока неизвестно. В отделе жилищной инспекции города прокомментировали произошедшее.
"При наполнении газового оборудования в гараже частного дома произошел хлопок газовоздушной смеси. По информации ДЧС, газовое оборудование было установлено относительно недавно", — сообщил руководитель отдела жилищной инспекции Тамерлан Абылкасымов.
В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП.
"Двое пациентов госпитализированы в реанимацию, состояние тяжелое. Третий пациент госпитализирован в отделение комбустиологии, состояние средней степени тяжести", — проинформировали в пресс-службе.
Напомним, накануне в Карагандинской области на газовой заправке близ Балхаша прогремел взрыв – взорвалась газовоздушная смесь в автомобиле. ЧП обошлось без пострадавших.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2161242-hlopok-gaza-sluchilsya-v-karagande-dva-cheloveka-popali-v-reanimaciyu/