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Эзотерика

Годовалый малыш погиб при пожаре в частном доме в Алматы

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Пожар в частном доме в Алматы
Пожар в частном доме в Алматы. Кадр из видео: instagram/almaty_tjd

При пожаре в частном доме в Жетысуском районе Алматы погиб ребенок 2023 года рождения. Он скончался до приезда пожарных, передает NUR.LZ со ссылкой на ДЧС города.

Пожар произошел накануне, 12 сентября, в 23:32 в Жетысуском районе Алматы, в частном доме по улице Ногайбаева.

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, открытым пламенем горел мансардный этаж деревянного частного дома, хозпостройки и времянка на площади 200 квадратных метров. На месте произошло обрушение конструкций.

"В ходе разведки и тушения пожара спасены 2 человека: госпитализированы в ГКБ№4 в бессознательном состоянии мужчина 1994 года рождения и женщина 1993 года рождения. К сожалению, до прибытия пожарных погиб ребенок 2023 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Напомним, весной мы писали, что мать в бессознательном состоянии и тела двух детей нашли в квартире в Атырауской области. Пожарными в спальном помещении были обнаружены тела погибших детей 2014 и 2017 годов рождения. Также здесь нашли их мать 1995 года рождения и гражданина 1994 года рождения в бессознательном состоянии. Бригадой скорой помощи они были доставлены в реанимационное отделение центральной районной больницы.

В апреле в селе Ильинка Северо-Казахстанской области произошел пожар в частном доме. На месте происшествия были найдены тела двух детей 2021 и 2015 годов рождения. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

В феврале этого года четверо детей из одной семьи также погибли при пожаре в жилом доме в селе Касыма Аманжолова Каркаралинского района Карагандинской области. Сообщалось, что родителей в это время в доме не было, они ушли к соседям.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2160952-godovalyy-malysh-pogib-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-almaty/

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