19 человек эвакуировали из дома во время пожара в Акмолинской области
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Пожар произошел в многоквартирном доме в Акмолинской области - спасатели эвакуировали 19 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Инцидент случился в городе Атбасар - в подъезде дома произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением электропроводки.
"Благодаря слаженным действиям спасателей эвакуированы 19 человек из них 4 детей. Пожар был полностью ликвидирован в течение 10 минут. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2158122-19-chelovek-evakuirovali-iz-doma-vo-vremya-pozhara-v-akmolinskoy-oblasti/