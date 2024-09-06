19 человек эвакуировали из дома во время пожара в Акмолинской области

Пожар произошел в многоквартирном доме в Акмолинской области - спасатели эвакуировали 19 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Инцидент случился в городе Атбасар - в подъезде дома произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением электропроводки.

"Благодаря слаженным действиям спасателей эвакуированы 19 человек из них 4 детей. Пожар был полностью ликвидирован в течение 10 минут. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.