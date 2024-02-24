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Четверо детей из одной семьи погибли в Карагандинской области

Опубликовано:

Пожар в Карагандинской области
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/patriot_patriot

Четверо детей из одной семьи погибли во время пожара в жилом доме в селе Касыма Аманжолова Каркаралинского района Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на районный акимат.

Информация о трагедии появилась в Telegram-канале "Патриот". Сообщается, что накануне в шесть часов вечера при пожаре в жилом доме погибли четверо детей.

"После тушения огня пожарные обнаружили тело четырехлетнего мальчика - в марте ему исполнилось бы 5 лет. Также обнаружено тело второго мальчика, в марте ему исполнилось бы 4 года. Третий погибший ребенок - двухлетний мальчик, ему в июне исполнилось бы 3 года. Найдено тело и четвертого ребенка - девочки. Ее возраст уточняется", - указывается в Telegram-канале.

Предположительно, родителей во время ЧП в доме не было, они ушли к соседям.

В акимате Каркаралинского района корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о пожаре и гибели детей. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия находится руководство района. Более подробную информацию обещали предоставить позже.

Напомним, ночью 30 января в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области прогремел взрыв, в результате чего обрушился двухэтажный многоквартирный дом. Взорвался газовый баллон.

В результате происшествия из-под завалов извлекли двух погибших и пять травмированных, в том числе трех детей.

Позже один из пострадавших мужчин скончался от полученных обширных ожогов. Оставшимся без жилья владельцам квартир предоставили временное жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062768-chetvero-detey-iz-odnoy-semi-pogibli-v-karagandinskoy-oblasti/

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