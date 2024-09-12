История с девочкой, чье тело нашли у одной из школ Астаны, получила продолжение

По предварительной версии полиции, у погибшей девочки остановилось сердце. Но ее родные говорят, проблем со здоровьем у ребенка не было, передает сайт телеканала КТК.

Заброшенное строение, где накануне обнаружили мертвую школьницу, оградят и выставят охрану. Такое обещание съемочной группе издания дали представители столичного акимата, сообщается в публикации.

Здание бывшего детского сада в одном из районов Астаны вот уже много лет держит в страхе местных жителей. Они утверждают: там уже находили мертвого человека.

"Сатанинские пентаграммы, тексты песен про наркотики и обилие непечатной лексики на стенах. Много лет назад здесь был детский сад, потом обитали сектанты, а после здание оказалось заброшенным - и его облюбовали маргиналы", - сообщают авторы.

Живущие по соседству астанчане пытались обратить внимание властей на это строение давно. Но удалось это сделать лишь после жуткой трагедии. На этом самом месте обнаружили труп 14-летней школьницы. Как она здесь оказалась, никто не знает. Девочка приехала погостить к дедушке и вышла на прогулку. Спустя несколько часов родные получили страшную новость.

"Я начал звонить ей в 18:25. Соединение есть, она уже недоступна. Я до 10 часов ей звонил через каждые пять минут. Я вышел, хожу, хожу - не могу, меня разрывает! И я пока туда не лягу, у меня душа не успокоится!" - сказал журналистам издания Геннадий Эпов, дедушка Аурелии.

Убитым горем родителям в полиции сказали, что, по предварительной версии, у ребенка остановилось сердце. По крайней мере, как сообщает телеканал, видимых следов насильственной смерти при осмотре тела не обнаружили. Но родные этому не верят. По их словам, 14-летняя Аурелия никогда не жаловалась на здоровье и не имела пагубных привычек.

"Мы сейчас были в Байконурском РОВД. Они говорят, что по первым показаниям якобы сердце. Нет, я не верю в это. Просто как обычно это делается: спустить на тормоза надо - и архив", - заявил изданию Спартак Александрюк, папа Аурелии.

Тем временем местные жители давно боялись, что в этом страшном месте может произойти что-то подобное. Они рассказывают, что пару лет назад здесь уже находили труп мужчины, а потом несколько раз случались пожары. Не говоря уже о постоянных сборищах маргиналов и откровенно подозрительных личностей. А ведь мимо этого здания местные дети каждый день ходят в школу и обратно.

"В СМИ объявили: "Девочка умерла на заброшке!" А о том, что она умерла на заброшке, которая беспокоит и терроризирует весь район, на которой живут бичи, накроманы, где постоянно горит помещение - про это все молчат!" - эмоционально говорит одна из местных жительниц в снятом журналистами издания сюжете.

По словам жителей, около трех лет они неоднократно обращаются в акимат с требованием снести или привести забытое здание в порядок. Но власти обратили внимание на него лишь после того, как в нем нашли мертвого ребенка.

"Я вам объясняю: я 8 августа получил на баланс. Сейчас начинаю работу уже. До этого в частных владениях был. Я не знаю всю историю. Сейчас мы будем уже техобследование здания проводить, потом - проектные работы. На данный момент сейчас экстренно будут выставляться ограждения, и охрана будет ставиться", - сообщил изданию заместитель руководителя управления строительства города АстаныДамир Абдуалиев.

Тем временем родные 14-летней Аурелии готовятся к похоронам. Прощание с девочкой пройдет завтра в 10 часов утра.

Источник: КТК

Напомним, вчера мы писали о том, что в Астане найдено тело 14-летней девочки. Информация об этом появилась в Сети. В полиции сообщили, что при осмотре тела признаков видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Добавим, в августе сообщалось о пожаре в заброшенном здании по улице Кравцова в Астане, на площади 90 квадратных метров.

В прошлом году на ситуацию с заброшенным зданием также жаловались жители Алматы. Здание в микрорайоне Орбита-1 когда-то занимал детский дом, а позже оно стало пристанищем для маргиналов. Тогда резонанс дал свои результаты: на место приехали коммунальные службы, которые убирали раскиданный на территории мусор, заваривали дырки в заборах и воротах.

После той публикации в редакцию NUR.KZ обратились жители Турксибского района Алматы с сообщением о том, что буквально под их окнами разворачивается ровно такая же картина. Только вместо детского дома на территории заброшенного здания ранее находился детский сад. Теперь его облюбовали закладчики и бродячие собаки, причем там же часто играют дети. В Управлении строительства Алматы по ситуации сказали, что на месте должен быть построен детский сад на 190 мест, однако в согласовании документов возникла загвоздка - и процесс "встал".