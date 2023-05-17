Скелеты, "закладки", стаи собак: заброшенное здание возле аэропорта возмутило алматинцев (фото)

Заброшенный детсад. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На еще одно заброшенное здание пожаловались жители Алматы. Помещение бывшего детского сада за несколько лет пришло в упадок, а на территории обитают бродячие собаки, передает корреспондент NUR.KZ.

После публикации о заброшенном здании детского дома, в редакцию NUR.KZ обратились жители Турксибского района с сообщением о том, что буквально под их окнами разворачивается ровно такая же картина. Только вместо детского дома на территории находится детский сад. Правда, бывший.

Людмила. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Я живу по улице Майлина, 28, мой дом находится сразу за забором этого детсада, а с балкона видна вся территория. Детсад функционировал очень много лет, он был в ведомстве аэропорта, но потом его выкупили, он долго был в частной собственности, работал, много деток сюда ходили. Но стали поступать жалобы на директора детсада, в итоге в 2020 году акимат выиграл суд, и частников попросили покинуть помещение", - говорит местная жительница Людмила.

Заброшенный детсад. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По ее словам, бывшие хозяева ничего не забрали из сада, осталась даже мебель.

"С этого момента начался откровенный грабеж и мародерство. По ночам приезжали газели, вывозили трубы, снимали крышу", - делится женщина.

Она уверяет, что здесь часто играют дети. Иногда они камнями бьют стекла, порой устраивают пожары. Один из них оказался довольно сильным - пламя с беседки перекинулось на дерево и грозило перейти на крышу близстоящего дома, но огонь успели потушить, говорит Людмила.

Разрушенный корпус. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Здесь постоянно ходят закладчики, по ночам здесь ходят люди с фонариками, после январских событий тут был обнаружен схрон оружия. Территория вся заросла. Сейчас ничего не видно, кто здесь ходит и что делает. Ворот нет - все вынесли", - рассказывает она.

Еще одной проблемой стали бродячие собаки. Они облюбовали это место, а одна из неравнодушных местных жительниц стала их подкармливать, принесла матрасы и обустроила собак в заброшенных беседках.

Заброшенное здание. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"С ней ругался весь район. Собаки расплодились. На прошлой неделе на девушку набросилась стая, порвала ей одежду, девушке помогли местные жители отбиться от собак. Она в итоге убежала.

Также сейчас на въезде устроили парковку, потому что дворы забиты машинами сотрудников близлежащих офисов. Парковка - не самое страшное, самое страшное, что скоро начнутся каникулы, у нас густонаселенный район, много детей, их из "заброшки" не вытащишь", - делится Людмила.

Разрушенное помещение. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Понравился заброшенный детсад не только собакам, но и людям - женщина рассказывает, что в одной из беседок прошлым летом частенько висела одежда - по мнению Людмилы, там кто-то жил.

Но самое неприятное случилось прошлой осенью - некто вывалил на территории гору скелетов, предположительно, скота. Жительница района вспоминает - собаки растаскивали кости по окрестности, прилетали вороны, к счастью, удалось избежать зловонного запаха благодаря тому, что температура воздуха была низкой. После обращения Людмилы в акимат, кости вывезли.

Вход в подвал. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Три года это длится, здесь много строительного мусора. Случиться может все, что угодно - дети ходят постоянно, никто ни от чего не застрахован. Подвалы открыты. Случись что - никто ничего не услышит, когда взлетает самолет, стоит гул - хоть закричись. Но тут еще и ходят иностранцы, ведь мы живем возле воздушной гавани, и видят все это", - заключила алматинка.

Подвал. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как рассказали в Управлении строительства Алматы, на месте должен быть построен детский сад на 190 мест. На данный момент соответствующие проекты данных объектов разработаны. Однако в деле появилась загвоздка.

"В марте 2023 года повторно получен отказ от Международного аэропорта Алматы по согласованию строительства детского сада на 190 мест и центра развития и творчества, так как выделенные участки под объектами находятся в пределах санитарно-защитной зоны аэропорта.

В связи с этим, пока не решится вопрос с разрешением на строительство со стороны Международного аэропорта, завершить разработку проектов не представляется возможным. Необходимые работы будут проведены после согласования", - заключили в Управлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020766-skelety-zakladki-stai-sobak-zabroshennoe-zdanie-vozle-aeroporta-vozmutilo-almatintsev-foto/