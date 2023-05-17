Скелеты, "закладки", стаи собак: заброшенное здание возле аэропорта возмутило алматинцев (фото)
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На еще одно заброшенное здание пожаловались жители Алматы. Помещение бывшего детского сада за несколько лет пришло в упадок, а на территории обитают бродячие собаки, передает корреспондент NUR.KZ.
После публикации о заброшенном здании детского дома, в редакцию NUR.KZ обратились жители Турксибского района с сообщением о том, что буквально под их окнами разворачивается ровно такая же картина. Только вместо детского дома на территории находится детский сад. Правда, бывший.
"Я живу по улице Майлина, 28, мой дом находится сразу за забором этого детсада, а с балкона видна вся территория. Детсад функционировал очень много лет, он был в ведомстве аэропорта, но потом его выкупили, он долго был в частной собственности, работал, много деток сюда ходили. Но стали поступать жалобы на директора детсада, в итоге в 2020 году акимат выиграл суд, и частников попросили покинуть помещение", - говорит местная жительница Людмила.
По ее словам, бывшие хозяева ничего не забрали из сада, осталась даже мебель.
"С этого момента начался откровенный грабеж и мародерство. По ночам приезжали газели, вывозили трубы, снимали крышу", - делится женщина.
Она уверяет, что здесь часто играют дети. Иногда они камнями бьют стекла, порой устраивают пожары. Один из них оказался довольно сильным - пламя с беседки перекинулось на дерево и грозило перейти на крышу близстоящего дома, но огонь успели потушить, говорит Людмила.
"Здесь постоянно ходят закладчики, по ночам здесь ходят люди с фонариками, после январских событий тут был обнаружен схрон оружия. Территория вся заросла. Сейчас ничего не видно, кто здесь ходит и что делает. Ворот нет - все вынесли", - рассказывает она.
Еще одной проблемой стали бродячие собаки. Они облюбовали это место, а одна из неравнодушных местных жительниц стала их подкармливать, принесла матрасы и обустроила собак в заброшенных беседках.
"С ней ругался весь район. Собаки расплодились. На прошлой неделе на девушку набросилась стая, порвала ей одежду, девушке помогли местные жители отбиться от собак. Она в итоге убежала.
Также сейчас на въезде устроили парковку, потому что дворы забиты машинами сотрудников близлежащих офисов. Парковка - не самое страшное, самое страшное, что скоро начнутся каникулы, у нас густонаселенный район, много детей, их из "заброшки" не вытащишь", - делится Людмила.
Понравился заброшенный детсад не только собакам, но и людям - женщина рассказывает, что в одной из беседок прошлым летом частенько висела одежда - по мнению Людмилы, там кто-то жил.
Но самое неприятное случилось прошлой осенью - некто вывалил на территории гору скелетов, предположительно, скота. Жительница района вспоминает - собаки растаскивали кости по окрестности, прилетали вороны, к счастью, удалось избежать зловонного запаха благодаря тому, что температура воздуха была низкой. После обращения Людмилы в акимат, кости вывезли.
"Три года это длится, здесь много строительного мусора. Случиться может все, что угодно - дети ходят постоянно, никто ни от чего не застрахован. Подвалы открыты. Случись что - никто ничего не услышит, когда взлетает самолет, стоит гул - хоть закричись. Но тут еще и ходят иностранцы, ведь мы живем возле воздушной гавани, и видят все это", - заключила алматинка.
Как рассказали в Управлении строительства Алматы, на месте должен быть построен детский сад на 190 мест. На данный момент соответствующие проекты данных объектов разработаны. Однако в деле появилась загвоздка.
"В марте 2023 года повторно получен отказ от Международного аэропорта Алматы по согласованию строительства детского сада на 190 мест и центра развития и творчества, так как выделенные участки под объектами находятся в пределах санитарно-защитной зоны аэропорта.
В связи с этим, пока не решится вопрос с разрешением на строительство со стороны Международного аэропорта, завершить разработку проектов не представляется возможным. Необходимые работы будут проведены после согласования", - заключили в Управлении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020766-skelety-zakladki-stai-sobak-zabroshennoe-zdanie-vozle-aeroporta-vozmutilo-almatintsev-foto/