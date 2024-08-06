Заброшенное здание загорелось в Астане (видео)
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В Астане сейчас пожарные тушат возгорание в заброшенном здании на площади около 90 квадратных метров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщает МЧС в Telegram-канале, в эти минуты огнеборцы Астаны по улице Кравцова тушат пожар в заброшенном здании на площади 90 квадратных метров.
Информации о пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.
Накануне пожар произошел в жилом доме в Алматы - из горящей квартиры спасли пожилого мужчину.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2145379-zabroshennoe-zdanie-zagorelos-v-astane-video/