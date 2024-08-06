Заброшенное здание загорелось в Астане (видео)

В Астане сейчас пожарные тушат возгорание в заброшенном здании на площади около 90 квадратных метров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает МЧС в Telegram-канале, в эти минуты огнеборцы Астаны по улице Кравцова тушат пожар в заброшенном здании на площади 90 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства инцидента уточняются.

Накануне пожар произошел в жилом доме в Алматы - из горящей квартиры спасли пожилого мужчину.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.