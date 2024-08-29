Здание автосервиса загорелось в Астане (видео)
Опубликовано:
Здание автосервиса горит в Астане. На место прибыли пожарные. Видео с места происшествия, снятое очевидцами, появилось в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Сегодня в районе Алматы по улице Тауелсыздык произошло загорание на втором этаже автосервиса. Информация о пострадавших не поступала, сообщается в Telegram-канале МЧС.
Видео, снятое с места происшествия, появилось в Telegram-канале Astanovka98.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155008-avtoservis-zagorelsya-v-astane/