Электрический кабель горел на фасаде многоэтажки в Астане (видео)

Пожар произошел в одной из многоэтажек по проспекту Мангилик ел в Астане - загорелся электрокабель. Подробности рассказали в МЧС, передает NUR.KZ.

Отмечается, что по проспекту Мангилик ел столицы произошло загорание электрокабеля снаружи фасада и мягкой кровли многоэтажного жилого комплекса.

Силами МЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.