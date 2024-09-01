Электрический кабель горел на фасаде многоэтажки в Астане (видео)
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Пожар произошел в одной из многоэтажек по проспекту Мангилик ел в Астане - загорелся электрокабель. Подробности рассказали в МЧС, передает NUR.KZ.
Отмечается, что по проспекту Мангилик ел столицы произошло загорание электрокабеля снаружи фасада и мягкой кровли многоэтажного жилого комплекса.
Силами МЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2155617-elektricheskiy-kabel-gorel-na-fasade-mnogoetazhki-v-astane-video/