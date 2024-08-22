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Эзотерика

Эвакуацию жителей начали из-за прорыва горного озера в Кыргызстане (видео)

Опубликовано:

Вода из озера
Наводнение. Кадр из видео: МТК КР

В Тонгском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана прорвало озеро Зындан - спасатели приступили к эвакуации местных жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС КР.

По предварительным данным, в селе Туура-Суу на реке Тон поднялся уровень воды. Из-за риска подтоплений было решено провести эвакуацию жителей села Туура-Суу и местности рыбзавода.

Их разместили в зданиях школ в соседних населенных пунктах.

Спасатели приступили к работам по отводу воды.

Также были опубликованы кадры с места событий.

Напомним, на прошлой неделе на северном берегу Иссык-Куля сошел сель. Сообщалось о затопленных домах в ряде сел. Также поток смыл мост в дачном кооперативе.

А несколько дней назад из-за проливных дождей вода в реке Чон-Кызыл-Суу вышла из берегов и затопила загон для скота. Кроме того, в селе Саруу селевые потоки накрыли трассу и затруднили проезд авто.

В июле в Ошской области Кыргызстана и городе Ош также сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены.

Сообщалось, что в Оше селевой поток унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха. Позже тело девочки 2017 года рождения нашли в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан в Узбекистане. Тело девочки передано кыргызской стороне. После в 500 метрах от границы с Узбекистаном спасатели нашли в реке тело женщины, ставшей второй жертвой сошедшего селя.

А в конце июля после сильного дождя в Кыргызстане снова сошел сель. Потоком унесло несколько автомобилей.

Отметим, что жители этого региона столкнулись со стихией и в начале прошлого месяца. Тогда жертвами селя стали 10 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2151829-evakuaciyu-zhiteley-nachali-iz-za-proryva-gornogo-ozera-v-kyrgyzstane-video/

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