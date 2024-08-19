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Пожар на берегу Каспийского моря тушат с помощью вертолета: дорог к очагу возгорания нет

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Тушение пожара около Каспийского моря
Тушение камыша с помощью вертолета. Кадр из видео: t.me/МЧС РК

С пожаром на берегу Каспийского моря, который невозможно было потушить из-за отсутствия подъездных путей, начали бороться с помощью вертолета, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В МЧС Казахстана рассказали, что спасатели Атырауской области борются с загоранием камыша на побережье Каспийского моря

Ранее мы писали, что жители Актау жаловались на невыносимый запах гари. Тогда выяснилось, что жителям мешал запах тления на мусорном полигоне, а также тление камыша на побережье Каспия. Тогда спасатели объяснили, что тушение невозможно из-за отсутствия подъездных путей.

Сегодня в МЧС сообщили о достигнутой локализации пожара.

"В Исатайском районе, в 20 км от села Жанбай, на побережье Каспийского моря в труднодоступной болотистой местности происходит тление камышитовой растительности на предварительной площади 7 га.

Для тушения загорания задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК. На данный момент осуществлено 18 сбросов воды. А также силами МЧС проводится тушение в пешем порядке. Угрозы населенным пунктам нет", - рассказали в МЧС.

Напомним, жители Актау ранее уже жаловались на едкий дым, окутавший прибрежные районы. Лабораторные исследования показали превышение загрязняющих веществ в воздухе в 12 раз. Экологи заявили, что причина дыма - пожар в России.

Отметим, что этим летом мы в Атырауской области на побережье Каспийского моря также произошло загорание камыша. Тушение продолжалось более суток. После к тушению также был привлечен вертолет.

Что делать при пожаре на открытой местности?

На сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

  • попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;
  • потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
  • если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
  • если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;
  • на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2150733-pozhar-na-beregu-kaspiyskogo-morya-tushat-s-pomoshchyu-vertoleta-dorog-k-ochagu-vozgoraniya-net/

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