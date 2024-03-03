На побережье Каспийского моря почти сутки не могут потушить пожар

Накануне в Атырауской области на побережье Каспийского моря произошло загорание камыша. Тушение продолжается уже почти сутки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, накануне в 15:45 в Атырауской области на побережье Каспийского моря, в 40 км от села Курмангазы, произошло загорание камышитовой растительности на площади 100 га.

Сегодня, по данным ведомства, тушение пожара продолжается. Угрозы населенным пунктам нет.

"На месте задействованы силы и средства в количестве 35 человек личного состава, мотолодки, 6 мотопомпы и техника ДЧС, лесного хозяйства.

Тушение загорания осложняется болотистой местностью и густой растительностью, что затрудняет прохождение спецтехники", - отмечается в сообщении.

Летом прошлого года сообщалось о том, что сухой камыш в районе озера Талдыколь горел целую неделю. Из-за этого горожанам советовали не выходить на улицу.

Что делать при пожаре на открытой местности?

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".