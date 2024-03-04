Пожар на побережье Каспийского моря: к тушению привлекли вертолет (видео)

В Атырауской области на побережье Каспийского моря вторые сутки тушат возгорание тростниковой растительности. К работе привлечен вертолет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным ведомства, возгорание тростниковой растительности произошло в Курмангазинском лесничестве на площади 1000 га. В ведомстве заверили, что опасности для близлежащих населенных пунктов данное возгорание не представляет.

"4 марта текущего года для проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС.

На болотистой местности происходит тление тростниковой растительности на площади 20 га. Площадь сгоревшей территории составляет 1000 га. Из них 200 га были потушены силами ДЧС, а 780 га самоликвидированы", - сообщили в МЧС.

Сейчас в ликвидации возгорания задействовано 37 человек, единица техники, 4 мотопомпы, 3 моторные лодки из ДЧС Атырауской области и Курмангазинского лесничества.

Отмечается, что работы по тушению возгорания будут продолжены. Тушение камыша, по данным МЧС, затрудняется отсутствием подъездных путей и болотистой местностью.

Накануне мы сообщали о том, что в Атырауской области на побережье Каспийского моря произошло загорание камыша. Тушение продолжается уже почти сутки.

Что делать при пожаре на открытой местности?

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;

потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;

если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;

если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;

на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".