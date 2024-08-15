Два истребителя столкнулись во Франции: есть погибшие

Вчера во Франции во время тренировочных полетов столкнулись и разбились два военных самолета. Сегодня стало известно, что оба пилота погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание со ссылкой на местные СМИ, два военных самолета потерпели крушение во французском департаменте Мерт и Мозель.

Местные власти объявили в Х о начале поисковой операции.

На тот момент сообщалось, что на месте происшествия обнаружили одного пилота — он был травмирован, но находился в сознании.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в своем микроблоге в X уточнил, что в авиакатастрофе столкнулись два истребителя Rafale из эскадрильи "Аквитания".

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте Х сообщил, что оба пилота истребителей погибли.

Ранее в июле в Татарстане разбился прогулочный самолет, сообщалось о трех погибших и одном пострадавшем. Telegram-каналы писали, что пилот проводил экскурсию для семьи.

В мае самолет Boeing 777-300ER, летевший из Лондона в Сингапур, попал в зону сильной турбулентности. Один человек погиб, экипаж был вынужден совершить посадку в Бангкоке.

В марте в штате Теннесси в США на шоссе разбился одномоторный самолет. Погибли несколько человек.

Добавим, в конце прошлого года в восточной части Средиземного моря произошла авиакатастрофа - разбился тренировочный военный вертолет США. На борту находилось пять человек, все они погибли.

Также в августе прошлого года чартерный самолет упал на скоростной автомагистрали недалеко от Куала-Лумпура, столицы Малайзии. Власти сообщали, что выжить никому из пассажиров не удалось.