Пассажир самолета, летевшего из Лондона, погиб во время сильной турбулентности

Самолет Boeing 777-300ER, летевший из Лондона в Сингапур, попал в зону сильной турбулентности. Один человек погиб, также есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на Singapore Airlines.

Рейс Лондон-Сингапур выполняла компания Singapore Airlines. Как сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook, самолет попал в зону сильной турбулентности.

Экипаж был вынужден совершить посадку в Бангкоке.

"Подтверждаем, что на борту Boeing 777-300ER есть пострадавшие и один погибший. Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа", - сообщили в авиакомпании.

Представители Singapore Airlines выразили соболезнования семье погибшего.

"Нашим приоритетом является оказание помощи всем пассажирам и членам экипажа. Мы сотрудничаем с властями Таиланда для оказания необходимой медицинской помощи и отправляем команду в Бангкок для оказания любой необходимой дополнительной помощи", - говорится в сообщении компании.

Напомним, в начале года в зону сильной турбулентности попал самолет авиакомпании Air Astana, следовавший по маршруту Ташкент-Алматы. Из-за сильной тряски пострадало несколько пассажиров.

Также в феврале в соцсетях появилось видео, на котором якобы самолет авиарейса Алматы – Актау попал в турбулентную зону и напугал пассажиров. Однако данный факт не подтвердили в авиакомпании, видео оказалось фейком.

В июне 2023 года ученые из Университета Рединга в Великобритании заявили, что в последние годы турбулентность во время полетов стала возникать чаще из-за того, что климат изменился, а планета слишком сильно нагрелась.

По данным ученых, турбулентность становится более частым явлением, потому что скорость ветра на большой высоте меняется из-за горячего воздуха и выбросов углерода.