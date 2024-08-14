Тактический беспилотник разбился на Иссык-Куле

Сегодня в Иссык-Кульской области проводились учения. При испытаниях нового тактического мини-дрона аппарат при заходе на посадку рухнул на землю и загорелся, передает NUR.KZ.

Ранее в Telegram-канале Kaktus Media появилась информация, что в селе Тамчи на Иссык-Куле упал беспилотник (БПЛА).

Сайт 24.kg сообщил, что в пресс-службе международного аэропорта "Манас" им рассказали, что в аэропорту в селе Тамчи Иссык-Кульской области проводились учения. После падения беспилотника местность оцепили и никого к месту происшествия не подпускали. Издание отмечает, что в этой местности ранее неоднократно видели БПЛА Bayraktar.

Позже корреспондентам агентства удалось получить комментарий по ситуации.

Погранслужба ГКНБ заявила, что все беспилотные летательные разведывательные и ударные аппараты, в том числе Bayraktar, находящиеся на вооружении службы, в наличии и повреждений не получали.

В спецслужбах отметили, что экипажи БПЛА готовы к выполнению поставленных задач.

"Сегодня, 14 августа, на территории полигона в Балыкчи проводили учебные испытания нового вида тактического мини-дрона, который при заходе на посадку в аэропорту в Тамчи Иссык-Кульской области рухнул на землю и загорелся", — подчеркнули в ГКНБ для издания.

При падении мини-дрона никто не пострадал. Сейчас проводят работы по очистке территории аэропорта от поврежденных частей мини-дрона. Группа испытателей выяснит причины падения, сообщается в публикации.

Напомним, ранее мы писали, что с 12 по 16 августа в Новосибирской области пройдет учение спецподразделений структур, входящих в силы спецназначения КСОР ОДКБ. В состав организации входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В июле в Мангистауской области завершились мероприятия оперативно-тактического командно-штабного учения "Бірлестік-2024". Совместные маневры проводились на учебном полигоне "Оймаша", на мысе Токмак Каракиянского района и в казахстанской акватории Каспийского моря. В них были задействованы четыре тысячи военнослужащих, до 700 единиц вооружения и военной техники Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

А в прошлом году казахстанские военнослужащие принимали участие в учениях на территории Беларуси. О том, зачем они проводились, рассказывал глава Минобороны.