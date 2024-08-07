Двухгодовалый ребенок выпал из окна в Восточно-Казахстанской области

В Восточно-Казахстанской области двухгодовалый ребенок выпал из окна, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК. В связи с этим спасатели обратились к родителям с рекомендациями.

В Telegram-канале МЧС РК сообщили, что двухгодовалый ребенок выпал из окна второго этажа в Восточно-Казахстанской области. Сообщается, что инцидент произошел в селе Улкен-Нарын. О состоянии ребенка пока не рассказали.

Также в МЧС обратились к родителям с просьбой не дать случиться трагедиям и дали совет не оставлять маленьких детей без присмотра и не разрешать детям выходить на балкон без взрослых.

За последние недели это не единственный случай выпадения детей из окон в Казахстане. Ранее годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Таразе.

Также в одном из районов Алматы шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа, ее доставили в больницу. Кроме того, в Сатпаеве из окна четвертого этажа выпал шестилетний ребенок.

Накануне сотрудникам ДЧС Восточно-Казахстанской области удалось помочь девочке, которая сидела одна у разбитого окна в многоэтажке.

Как уберечь ребенка от падения из окна

По информации на официальном сайте МВД, дети тянутся к открытым окнам, не зная о том, насколько это опасно. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их.

Тем не менее уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:

не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;

не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;

не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;

важно преподавать детям уроки безопасности, учить старших детей присматривать за младшими;

тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.

"Проявляйте осторожность и будьте бдительны! Помните, что ответственность за безопасность детей в доме, в первую очередь, несут родители", - подчеркнули в полиции.