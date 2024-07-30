"Тонны серы под открытым небом": шымкентцы боятся возвращаться домой после крупного пожара

После пожара в индустриальной зоне "Ордабасы" в Шымкенте, где горел склад с серой, эвакуированные жители близлежащих домов боятся возвращаться, опасаясь за свое здоровье, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, пожар в индустриальной зоне "Ордабасы" вспыхнул средь бела дня, а склад с серой моментально превратился в гигантский костер. Борьба с огнем осложнялась тем, что сера в огне моментально окислялась и выделяла ядовитый газ.

При пожаре пострадали 10 человек. Трое из них - работники предприятия, один пожарный и шестеро медиков скорой.

"Все 48 часов со стороны жителей были множественные звонки. И мы посадили на горячую линию, на телефон специалиста-токсиколога и всех консультировали. В основном жители беспокоились: "Если вдруг придет дым в наш дом, в наши края, какую первую помощь оказать, что нам делать, куда обращаться?" Также в наш центр приходили больные на консультацию", - рассказала главврач Центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева Мадина Ермаханбетова.

Отмечается, что во время ЧП из ближайших к индустриальной зоне микрорайонов экстренно эвакуировали около 400 жителей. Одних приютили родственники, других временно поселили в школе.

Однако спустя двое суток эвакуированные до сих пор в страхе, и возвращаться домой и дышать этим воздухом люди пока не торопятся.

"Опять нужно взять пробу и все проверить. Это может отразиться на здоровье наших детей. Ведь запах не уйдет сразу. Говорят, если пойдет дождь, он снова появится. Поэтому у сельчан есть требование, чтобы еще раз исследовали воду и воздух", - сетует местная жительница Дурия Сариева.

По данным руководства индустриальной зоны, склад, где случился пожар, три года назад арендовала компания из Тараза. Серу с нефтеперерабатывающего завода здесь хранили, упаковывали и отправляли в Жамбылскую область.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники департамента по ЧС - после произошедшего закрыта вся территория индустриальной зоны. На предприятия, по данным телеканала, не пускают даже владельцев, а их сотрудники на неопределенный срок остались без работы.

"Пока, по нашим расчетам, около пяти учреждений простаивают. Проводятся следственные действия. Со стороны нашего учреждения проводится работа по изучению произошедшего. Версии существуют разные. Сейчас говорят о чрезвычайных ситуациях; говорят, сера может загореться сама собой. Разные вещи говорят", - отмечает коммерческий директор ТОО "Индустриальная зона «Ордабасы" Мукагали Шенарбаев.

При этом санитарные врачи заявляют, что ситуацию с чистотой воздуха в зоне пожара держат под контролем. Взяты неоднократные пробы, последние из которых показали, что опасности нет.

Пока обстоятельства произошедшего и причины выясняют эксперты и правоохранители, но местные жители продолжают беспокоиться - рядом с местом ЧП, по данным телеканала, до сих пор находятся еще несколько тонн серы, которые также лежат под открытым небом.

Источник: КТК

Напомним, 27 июля стало известно о том, что на территории индустриальной зоны "Ордабасы", расположенной в Енбекшинском районе Шымкента, загорелась сера.

Позже в МЧС сообщили, что в Шымкенте начали эвакуацию жителей из населенного пункта Шанырак в связи с пожаром в индустриальной зоне "Ордабасы".

Пожар на территории индустриальной зоны в Шымкенте потушили только утром следующего дня.

Также стало известно, сколько человек пострадали в крупном пожаре в индустриальной зоне Шымкента - в ДЧС города огласили подробности ЧП.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.