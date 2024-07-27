Горят постройки и автомобили: людей начали эвакуировать в Шымкенте из-за пожара (видео)
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В Шымкенте начали эвакуацию жителей из населенного пункта Шанырак в связи с пожаром в индустриальной зоне "Ордабасы", передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале МЧС Казахстана опубликовано видео, на котором начальник управления гражданской обороны ДЧС города Шымкент майор Нуржан Каракозев сообщил, что началась эвакуация жителей из населенного пункта Шанырак.
Он сообщил, что в 16:45 в Шаныраке, в котором проживают 2472 человека и находится 412 домов, прозвучала сирена.
На момент записи видео спасатели эвакуировали около 200 человек в населенный пункт Сайрам. Эвакуационный пункт развернули на базе школы №104.
По словам Каракозева, всего будет развернуто 5 пунктов временного размещения для населения.
Также в МЧС опубликовали видео тушения пожара, на котором виден масштаб возгорания – горят постройки и автомобили.
Ранее мы сообщали, что на территории индустриальной зоны "Ордабасы", расположенной в Енбекшинском районе Шымкента, загорелась сера.
"Организован оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало. К месту пожара следует пожарный поезд КТЖ. На месте пожара также задействованы представители МИО, СЭС и ДКПБ", - сообщили тогда в МЧС.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2140606-goryat-postroyki-i-avtomobili-lyudey-nachali-evakuirovat-v-shymkente-iz-za-pozhara-video/