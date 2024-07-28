Пожар на территории индустриальной зоны в Шымкенте потушили

Пожар на территории индустриальной зоны "Ордабасы", который начался еще вчера, полностью потушили сегодня ранним утром, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

На месте были задействованы порядка 300 человек личного состава и более 100 единиц техники МЧС, МИО, ДКПБ, 102, 103, СЭС и 1 пожарный поезд КТЖ.

Причины возгорания устанавливаются.

В МЧС также сообщали что с места ЧП было эвакуировано 364 человек, из них 200 детей. Организовано горячее питание. 258 человек, в том числе 141 детей разъехались по родственникам.

Накануне мы сообщали, что на территории индустриальной зоны "Ордабасы", расположенной в Енбекшинском районе Шымкента, загорелась сера.

"Организован оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало. К месту пожара следует пожарный поезд КТЖ. На месте пожара также задействованы представители МИО, СЭС и ДКПБ", - сообщили тогда в МЧС.

Позже начальник управления гражданской обороны ДЧС города Шымкент майор Нуржан Каракозев сообщил, что началась эвакуация жителей из населенного пункта Шанырак.