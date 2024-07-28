Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Спасатели рассказали о пострадавших в крупном пожаре в индустриальной зоне Шымкента

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото: МЧС РК

Стало известно, сколько человек пострадали в крупном пожаре в индустриальной зоне Шымкента - в ДЧС города огласили подробности ЧП, передает NUR.KZ.

В ведомстве уточнили, что в индустриальной зоне "Ордабасы", на территории ТОО KMG Supple Company на открытой площадке загорелись технический газ и комовая сера. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

Также в пожаре сгорел легковой автомобиль марки Daewoo Jentra.

В ведомстве сообщили о том, что 10 человек обратились за медицинской помощью с признаками ожогов и отравления, из них 2 человека были госпитализированы после осмотра врачами, остальные 8 человек были отпущены.

Накануне мы сообщали, что на территории индустриальной зоны "Ордабасы", расположенной в Енбекшинском районе Шымкента, загорелась сера.

"Организован оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало. К месту пожара следует пожарный поезд КТЖ. На месте пожара также задействованы представители МИО, СЭС и ДКПБ", - сообщили тогда в МЧС.

Позже начальник управления гражданской обороны ДЧС города Шымкент майор Нуржан Каракозев сообщил, что началась эвакуация жителей из населенного пункта Шанырак.

Сегодня пожар был потушен.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2140831-spasateli-rasskazali-o-postradavshih-v-krupnom-pozhare-v-industrialnoy-zone-shymkenta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie