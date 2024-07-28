Спасатели рассказали о пострадавших в крупном пожаре в индустриальной зоне Шымкента

Стало известно, сколько человек пострадали в крупном пожаре в индустриальной зоне Шымкента - в ДЧС города огласили подробности ЧП, передает NUR.KZ.

В ведомстве уточнили, что в индустриальной зоне "Ордабасы", на территории ТОО KMG Supple Company на открытой площадке загорелись технический газ и комовая сера. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

Также в пожаре сгорел легковой автомобиль марки Daewoo Jentra.

В ведомстве сообщили о том, что 10 человек обратились за медицинской помощью с признаками ожогов и отравления, из них 2 человека были госпитализированы после осмотра врачами, остальные 8 человек были отпущены.

Накануне мы сообщали, что на территории индустриальной зоны "Ордабасы", расположенной в Енбекшинском районе Шымкента, загорелась сера.

"Организован оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало. К месту пожара следует пожарный поезд КТЖ. На месте пожара также задействованы представители МИО, СЭС и ДКПБ", - сообщили тогда в МЧС.

Позже начальник управления гражданской обороны ДЧС города Шымкент майор Нуржан Каракозев сообщил, что началась эвакуация жителей из населенного пункта Шанырак.

Сегодня пожар был потушен.