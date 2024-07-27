Сера загорелась на территории индустриальной зоны в Шымкенте (видео)

На территории индустриальной зоны "Ордабасы", расположенной в Енбекшинском районе Шымкента, загорелась сера, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС страны.

Сообщается, что сегодня в пожарные подразделения ДЧС Шымкента поступило сообщение о том, что на территории индустриальной зоны "Ордабасы" горит сера.

"По прибытии пожарных установлено открытое горение серы. Силами МЧС проводится тушение. Организован оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало.

К месту пожара следует пожарный поезд КТЖ. На месте пожара также задействованы представители МИО, СЭС и ДКПБ", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре огнеборцы ликвидировали пожар в одном из медицинских центров. Пострадавших в результате инцидента не было.

Сегодня в микрорайоне Кара депо города Атырау загорелся грузовой автомобиль, причина пожара устанавливается.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.