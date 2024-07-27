Сера загорелась на территории индустриальной зоны в Шымкенте (видео)
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На территории индустриальной зоны "Ордабасы", расположенной в Енбекшинском районе Шымкента, загорелась сера, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС страны.
Сообщается, что сегодня в пожарные подразделения ДЧС Шымкента поступило сообщение о том, что на территории индустриальной зоны "Ордабасы" горит сера.
"По прибытии пожарных установлено открытое горение серы. Силами МЧС проводится тушение. Организован оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало.
К месту пожара следует пожарный поезд КТЖ. На месте пожара также задействованы представители МИО, СЭС и ДКПБ", - сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре огнеборцы ликвидировали пожар в одном из медицинских центров. Пострадавших в результате инцидента не было.
Сегодня в микрорайоне Кара депо города Атырау загорелся грузовой автомобиль, причина пожара устанавливается.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2140587-sera-zagorelas-v-industrialnoy-zone-shymkenta-video/