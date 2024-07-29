Клубы черного дыма: стройматериалы горели в новостройке в Астане (видео)
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В одной из новостроек в Астане произошло загорание строительных материалов - клубы черного дыма напугали горожан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщает МЧС в Telegram-канале, в Астане горел строительный материал.
"В новостройке в районе Центральной мечети произошло загорание строительного материала. Загорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
️В МЧС обратились к предпринимателям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.
Накануне сообщалось, что в столице загорелся легковой автомобиль. Причина, как стало известно позже, - короткое замыкание электропроводов.
В начале месяца в Астане загорелся один из банных комплексов города. Пожарные несколько часов подряд тушили открытый огонь. Пострадавших нет.
В середине месяца также произошел крупный пожар в районе барахолки в Алматы. Его тушили несколько месяцев, пострадавших нет.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141427-kluby-chernogo-dyma-stroymaterialy-goreli-v-novostroyke-v-astane-video/