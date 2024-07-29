Клубы черного дыма: стройматериалы горели в новостройке в Астане (видео)

В одной из новостроек в Астане произошло загорание строительных материалов - клубы черного дыма напугали горожан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает МЧС в Telegram-канале, в Астане горел строительный материал.

"В новостройке в районе Центральной мечети произошло загорание строительного материала. Загорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

️В МЧС обратились к предпринимателям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.

Накануне сообщалось, что в столице загорелся легковой автомобиль. Причина, как стало известно позже, - короткое замыкание электропроводов.

В начале месяца в Астане загорелся один из банных комплексов города. Пожарные несколько часов подряд тушили открытый огонь. Пострадавших нет.

В середине месяца также произошел крупный пожар в районе барахолки в Алматы. Его тушили несколько месяцев, пострадавших нет.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.