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Клубы черного дыма: стройматериалы горели в новостройке в Астане (видео)

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Пожар в Астане
Пожар в Астане. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В одной из новостроек в Астане произошло загорание строительных материалов - клубы черного дыма напугали горожан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает МЧС в Telegram-канале, в Астане горел строительный материал.

"В новостройке в районе Центральной мечети произошло загорание строительного материала. Загорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

️В МЧС обратились к предпринимателям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.

Накануне сообщалось, что в столице загорелся легковой автомобиль. Причина, как стало известно позже, - короткое замыкание электропроводов.

В начале месяца в Астане загорелся один из банных комплексов города. Пожарные несколько часов подряд тушили открытый огонь. Пострадавших нет.

В середине месяца также произошел крупный пожар в районе барахолки в Алматы. Его тушили несколько месяцев, пострадавших нет.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141427-kluby-chernogo-dyma-stroymaterialy-goreli-v-novostroyke-v-astane-video/

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