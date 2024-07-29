Автомобиль загорелся из-за короткого замыкания в Астане

Пожар произошел накануне в Астане - в столице загорелся легковой автомобиль. В МЧС назвали предварительную причину произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в Алматинском районе.

Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС за 11 минут. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?