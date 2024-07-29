Автомобиль загорелся из-за короткого замыкания в Астане
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Пожар произошел накануне в Астане - в столице загорелся легковой автомобиль. В МЧС назвали предварительную причину произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошел в Алматинском районе.
Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС за 11 минут. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.
Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?
- Не паникуйте;
- Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- Позвоните по номеру “112”;
- Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
- Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141062-avtomobil-zagorelsya-iz-za-korotkogo-zamykaniya-v-astane/