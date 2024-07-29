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Автомобиль загорелся из-за короткого замыкания в Астане

Опубликовано:

Пожарный на выезде
Пожарный. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пожар произошел накануне в Астане - в столице загорелся легковой автомобиль. В МЧС назвали предварительную причину произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в Алматинском районе.

Пожар в легковушке ликвидирован силами МЧС за 11 минут. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

Что делать, если автомобиль загорелся во время движения?

  • Не паникуйте;
  • Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • Позвоните по номеру “112”;
  • Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху;
  • Если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141062-avtomobil-zagorelsya-iz-za-korotkogo-zamykaniya-v-astane/

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