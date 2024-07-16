Пожар в районе барахолки в Алматы полностью ликвидирован (фото, видео)
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Пожар, разразившийся сегодня днем в районе барахолки в Алматы, и с которым боролись несколько часов - полностью ликвидирован. На месте работают дознаватели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"Пожар ликвидирован полностью на площади 2300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы силы и средства МЧС - свыше ста человек личного состава, 23 единицы техники и вертолет.
Сегодня к вечеру стало известно о том, что в Алатауском районе Алматы в районе барахолки горит двухэтажный склад с люстрами.
Из-за позднего сообщения пожар принял развившуюся форму, его тушение осложнилось большой горючей загрузкой склада.
Для борьбы с огнем задействовали вертолет "Казавиаспаса". Пожар локализовали в 18:38.
Позже в пресс-службе департамента по ЧС Алматы назвали предварительные версии крупного пожара, который разразился сегодня днем в районе барахолки. Одна из них - гроза.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2135169-krupnyy-pozhar-v-rayone-baraholki-v-almaty-polnostyu-likvidirovan-foto-video/