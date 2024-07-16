Пожар в районе барахолки в Алматы полностью ликвидирован (фото, видео)

Пожар, разразившийся сегодня днем в районе барахолки в Алматы, и с которым боролись несколько часов - полностью ликвидирован. На месте работают дознаватели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"Пожар ликвидирован полностью на площади 2300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы силы и средства МЧС - свыше ста человек личного состава, 23 единицы техники и вертолет.

Сегодня к вечеру стало известно о том, что в Алатауском районе Алматы в районе барахолки горит двухэтажный склад с люстрами.

Из-за позднего сообщения пожар принял развившуюся форму, его тушение осложнилось большой горючей загрузкой склада.

Для борьбы с огнем задействовали вертолет "Казавиаспаса". Пожар локализовали в 18:38.

Позже в пресс-службе департамента по ЧС Алматы назвали предварительные версии крупного пожара, который разразился сегодня днем в районе барахолки. Одна из них - гроза.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.