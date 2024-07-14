В Астане произошел пожар в банном комплексе

В Астане загорелся один из банных комплексов города. Пожарные несколько часов подряд тушили открытый огонь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сегодня в 09:45 представители МЧС сообщили, что столичные огнеборцы тушат пожар в одном из банных комплексов Астаны.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что на территории банного комплекса произошло загорание двух бань. Силами спасателей открытое горение было локализовано", – рассказали в пресс-службе.

В 12:21 появилась информация о том, что силами МЧС пожар на площади 60 квадратных метров удалось полностью потушить.

По информации ведомства, пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина произошедшего.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.