Массовая гибель лошадей в Карагандинской области: сразу четыре села закрыли на карантин

В Карагандинской области четыре села были закрыты на карантин из-за вируса, который распространился среди лошадей и привел к их гибели, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, эпизоотический лимфангит был обнаружен еще прошлой весной у лошадей из села Умиткер. Позже этот вирус нашли у животных сел Ульга, Тортколь, и Ынталы.

Отмечается, что из-за данной болезни погибли более 180 голов скота.

"Из лабораторного заключения доказано, что это эпизоотический лимфангит. Вакцину против данного заболевания разработали в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности.

Препарат прошел лабораторную проверку. Мы будем прививать этой вакциной здоровых животных", – сообщил руководитель областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Ержан Бекетбаев.

Напомним, еще в начале февраля сообщалось, что в Карагандинской области несколько лошадей заразились неизвестной болезнью. Тогда у животных взяли пробы и отправили их в лабораторию.

Также добавим, что по информации на сайте World Organisation for Animal Health, эпизоотический лимфангит – хроническое инфекционное заболевание лошадей, которое клинически характеризуется распространенным, гнойным, язвенным пиогранулематозным дерматитом и лимфангитом.

Такие поражения наблюдаются, в частности, на шее, конечностях и грудной клетке. Другие проявления заболевания включают язвенный конъюнктивит или в редких случаях многоочаговую пневмонию.

Передача инфекции осуществляется при контакте зараженного материала с травмированной кожей, с укусами мух, клещей и при попадании инфекции в дыхательные пути.